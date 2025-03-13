Фестиваль «Театральная весна — 2025» пройдет в Красногорске с 15 по 28 марта

XXVII театральный фестиваль городского округа состоится во Дворце культуры «Подмосковье». В этом году он посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс был учрежден 27 лет назад по инициативе театральных коллективов Дворца культуры «Подмосковье». Сначала он собирал около пяти-семи участников, но их количество с каждым годом росло. Повышался и интерес к фестивалю со стороны любителей и поклонников театра. «Театральная весна» стала одним из самых значительных событий в культурной жизни Красногорска.

Ежегодно более трехсот участников со всего округа представляют свои постановки на большой и малой сценах Дворца культуры. В этом году любительские театральные коллективы покажут спектакли различных жанров: литературные композиции, музыкальные и драматические спектакли, сказки и авторские сценарные работы. Оценивать их будет беспристрастное профессиональное жюри.

Церемония открытия фестиваля пройдет 15 марта, а торжественное закрытие состоится 28 марта.