Фестиваль танцев в стиле ретро прошел в Мытищах

Танцевальный фестиваль «Ретропляски» молодежного центра «Импульс» состоялся в Мытищах. Вечер на площади у Дворца культуры «Яуза» перенес собравшихся в эпоху Советского прошлого.

Фотозоны, конкурсы, яркие выступления, игры — все устроили в ретро-стиле. Звучали лучшие хиты 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Гости фестиваля сделали фото на память в многочисленных фотозонах — «Пикник», «СССР», «Матрешки», «Ковер». Они принимали участие в танцевальных мастер-классах.

Также состоялись семейные танцевальные конкурсы «Зажигательная семья» и «Стиляги Мытищ». Все желающие могли принять участие в играх и посмотреть выступления творческих коллективов. Завершилось все общим танцевальным флешмобом и ретро-дискотекой.

«Мы так отдохнули — не передать словами, благодаря музыке, нарядам, танцам полностью погрузились во времена нашей молодости и прекрасные воспоминания. Очень ярко и зажигательно получилось. Спасибо за вечер», — поделились впечатлениями участницы фестиваля.