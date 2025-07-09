Фестиваль «Там, где цветет папоротник» прошел в Домодедове

В домодедовском парке «Городской лес» прошел уникальный фестиваль «Там, где цветет папоротник», посвященный древнему славянскому празднику Ивана Купалы. Мероприятие собрало множество гостей, которые погрузились в атмосферу традиций и обрядов, почувствовали уют русской деревни и восстановили связь с культурным наследием предков.

На берегу реки Рожайки фестиваль превратился в настоящую деревню с венками из полевых цветов, ароматом трав и горячим чаем из самовара. Каждый мог освоить старинные ремесла или сделать собственный оберег.

«Здесь представлены мастера, которые делают что-то своими руками. Это не только домодедовские мастера и Подмосковья, но и из других городов, таких как Тула и Калуга. У нас был даже участник из Челябинска. Творчество нас всех объединяет,» — поделилась организатор ярмарки Марина Арбузова.

И дети, и взрослые с интересом участвовали в мастер-классах по плетению венков и изготовлению украшений из природных материалов. «Этот этнический фестиваль помогает вспомнить наши исконные славянские традиции. Нам очень не хватает такого уюта и тепла», — подчеркнула Анастасия Сараева.