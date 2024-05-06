Фестиваль «Студвесна Подмосковья» объединил более 900 человек | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 14:23 Фестиваль «Студвесна Подмосковья» объединил более 900 человек Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна» стартовал в Люберцах. «Студвесна Подмосковья» — это праздник творчества и самовыражения, который объединил более 900 учащихся из разных городов.

Организаторами подмосковного этапа выступают Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и Московская областная организация «Российский союз молодежи». Проявить себя можно в самых разных номинациях — от вокала до моделирования одежды.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

«В Подмосковье уже в 29-й раз проходит региональный этап масштабного творческого конкурса среди студентов. В прошлом году за звание самых-самых боролись более 500 человек, а в этом — уже более 900 молодых и талантливых ребят. Все конкурсанты очень разные, яркие, со своим видением и характером», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Победители регионального фестиваля представят Подмосковье на федеральном уровне. В прошлом году регион оказался в числе лидеров. Николай Ефремов из Государственного социально-гуманитарного университета в Егорьевске стал лауреатом первой степени в театральном направлении, а специальный приз в треке «Мода» получила коллекция девушек из Ивантеевского филиала колледжа Московского политехнического университета.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Подмосковные студенты представят на суд жюри 226 конкурсных работ.

«Поздравляю всех ребят, ведь участие в „Студвесне“ — это уже победа, уже шаг вперед к саморазвитию», — отметил председатель Московской областной организации «Российский союз молодежи» Артем Репяхов.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

27 апреля «День добрых дел» объединил миллион подмосковных школьников и включил их в десятки полезных активностей. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил ребят за участие в акции.

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