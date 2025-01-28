Фестиваль студенческого спорта прошел в Мытищах

Соревнования «Твой старт» провели в Мытищах. Участниками стали студенты учебных учреждений муниципалитета. Они поборолись за титул лучшего спортивного вуза и ссуза округа.

Фестиваль приурочили ко Дню российского студенчества. Открыла мероприятие секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая.

Поучаствовали в состязаниях студенты Московского кооперативного техникума имени Г. Н. Альтшуля, Колледжа Российского университета кооперации, Мытищинского машиностроительного колледжа, Государственного университета просвещения, Российского университета кооперации, Государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и Московского государственного строительного университета.

Команды прошли ряд этапов: преодолели полосу препятствий, выполнили упражнения, поучаствовали в перетягивании каната, армрестлинге и борьбе сумо.

«Университетские игры в Мытищах мы проводим впервые. Уверена, они станут традиционными. Все, кто в них участвовал, — победители. Но сильнейшей оказалась команда МГСУ», — отметила Юлия Купецкая.

Отметим, что сегодня в Мытищах работают четыре высших учебных заведения и четыре средне-специальных. В них обучаются свыше четырех тысяч студентов.