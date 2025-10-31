Фестиваль «Стальные крылья» пройдет в Луховицах

В округе 15 ноября физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпиец» имени Юрия Борзаковского станет ареной для проведения второго в этом году спортивного фестиваля «Стальные крылья». В программу войдут турниры по гиревому спорту, становой тяге и жиму лежа.

По словам организаторов, эти виды спорта, требующие физической подготовки и выносливости, гарантируют демонстрацию истинного спортивного характера.

«Фестиваль „Стальные крылья“ в Луховицах — буря и взрыв эмоций. Такого накала страстей и такой самоотдачи от каждого участника никто и представить не мог, когда проводил первый такой фестиваль. Мы решили продолжить „Стальные крылья“, чтобы с каждым годом этот фестиваль становился масштабнее и массовее. Цель — сделать его еще одной визитной карточкой Луховиц», — сообщил глава округа Сергей Тимохин.

В день проведения фестиваля регистрация участников стартует в 10:00. Официальное открытие и начало соревнований запланировано на 12:00. Заявки на участие — как командные, так и индивидуальные — принимаются до 12 ноября включительно.