Фестиваль спортивного туризма прошел в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В городском округе Воскресенск состоялся II Фестиваль спортивного туризма «Добрый конь». Программа включила конные соревнования, концерты, конкурсы, увлекательные игры и традиционное чаепитие.

Творческие коллективы и артисты из Белоозерского порадовали публику своими выступлениями, а сотрудники Дома культуры «Гармония» подготовили веселые игровые программы.

Участники попробовали угощения, приготовленные работниками храма Всех Святых в земле Российской просиявших. Особым моментом фестиваля стал мастер-класс от Воскресенского отделения федерации рубки шашкой «Казарла».

Организаторы выражают искреннюю благодарность зрителям и всем, кто принял участие в этом спортивном празднике.

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