Фестиваль спорта пройдет в городском парке Павловского Посада 9 августа

В городском парке Павловского Посада пройдет фестиваль спорта «Победа». Для гостей подготовили различные развлекательные мероприятия.

День начнется с массовой зарядки на главной сцене. Далее юные участники отправятся на мастер-класс «Кубок победителя» от студии «Пластиковая ворона».

В беседке запланирован курс по начальной военной подготовке «На защиту становись», а в 12:40 на главной сцене — торжественное открытие фестиваля.

Далее пройдут мастер-классы по теннису и единоборствам, а также эстафета.

«Приглашаем всех стать частью нашей дружной, спортивной, парковой семьи. Будет весело и интересно», — отметила Ольга Петренко.

Завершится фестиваль спорта «Победа» праздничным концертом «Так держать!»