Фестиваль спорта и дружбы начнется в Истре 25 июля

В муниципальном округе Истра состоится всесезонный спортивный фестиваль дружбы. Он будет проходить три дня и завершится в это воскресенье.

С 25 июля по 27 июля на городском пляже города Истра пройдут командные спортивные состязания. В программе первого дня: заезд команд, жеребьевка капитанов, заселение в палатки и в завершение — посиделки у костра. Во второй день фестиваля участники смогут проверить свои силы в футболе и волейболе, перетягивании каната, полосе препятствий, игре в дартс или шахматах. Вечером можно будет посмотреть фильм под открытым небом.

В финальный день фестиваля организуют эстафету на байдарках по реке Истра. По результатам этих трех дней выберут победителей, организаторы обещают, что без приза не оставят ни одну команду.

Принять участие в мероприятии может любой желающий, вход свободный.