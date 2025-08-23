Фестиваль современной культуры пройдет в Одинцове 30 и 31 августа

В парке Малевича Одинцовского городского округа 30 августа откроется масштабный арт-объект «Супреметический лес» известного художника Николая Полисского. Монументальная инсталляция высотой более 12 метров интегрирует супрематические формы в природный ландшафт.

Центральным элементом композиции стало объемное воплощение знаменитого «Черного квадрата» Казимира Малевича. Для создания объекта мастерами из арт-парка «Никола-Ленивец» было использовано более двух тысяч палок орешника.

Добавим, что «Малевич. Фестиваль современной культуры» пройдет в парке Малевича 30 и 31 августа. Проект посвящен переосмыслению идей русского авангарда в различных художественных формах. В рамках программы запланированы читки и перформативные практики, лекции и дискуссии об авангарде, концерты. Отдельная программа пройдет для детей.

Также гостей фестиваля ждут несколько тематических зон: музыкальная сцена «Квадрат звука», открытый лекторий «При чем тут Малевич?», детская образовательная программа «Будь как Казимир», спектакли, читки и перформативные практики в программе «Ноль форм, ноль чувств», арт-маркет «Супрематизм вещей» и фуд-корт. Отдельной зоной фестиваля станет выставка образов городов Подмосковья.