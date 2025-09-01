Фестиваль событийного туризма прошел в селе Мячково под Коломной
Традиционное мероприятие под названием «Лука — море» проводится в селе Мячково ежегодно. Для гостей фестиваля организовали настоящий гастрономический праздник.
Коломенский сорт лука был создан в процессе длительной народной селекции. Мячковский лук давно стал не просто символом села, но и гастрономическим брендом городского округа.
Посетители фестиваля продегустировали необычные сухие супы, домашние соления и блины с луковым припеком. На ремесленной ярмарке можно было не только выбрать оригинальный сувенир, но и собственноручно создать поделку на мастер-классах.
В этом году на празднике впервые провели «Луковые гонки», в которых с удовольствием участвовали как дети, как и взрослые. А кульминацией фестиваля стал конкурс «Луковая коса как девичья краса» — на самую длинную косу из мячковского лука.