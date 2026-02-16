Фестиваль снеговиков впервые прошел в Ленинском округе

14 февраля в парке «Апаринки» Видного состоялся первый творческий фестиваль-конкурс «Видный Снеговик». Участниками стали более 30 команд — семейные коллективы, школьники, сотрудники организаций и индивидуальные участники.

Для гостей организовали развлекательную программу: ярмарку с тематической атрибутикой, фотозону, фотовыставку «История снеговика», зону теплого очага, мастер-классы по росписи, игровую программу и концерт. Кульминацией стал парад снеговиков, где представили заранее подготовленные скульптуры.

Как отметила заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту Лариса Лазарева, работы оценивали по нескольким критериям: оригинальность, художественное исполнение, сложность и соответствие номинациям. Также прошел конкурс на лучшего снеговика из снега, где участники создавали скульптуры прямо на площадке.

«Мы впервые проводим „Видного снеговика“ и рады, что погода позволила воплотить задуманное. Уверена, этот фестиваль станет традиционным в Ленинском округе», — добавила Лариса Лазарева.

Завершился праздник церемонией награждения. Победители получили специальные призы, также отметили наиболее яркие работы в дополнительных номинациях. Все участники получили памятные сувениры и медали.