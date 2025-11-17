Фестиваль смешанных боевых единоборств прошел в Шатуре

Спортивный турнир состоялся в Шатуре уже во второй раз. Местные бойцы показали на нем отличные результаты.

За победу поборолись спортсмены, представляющие смешанные боевые единоборства, из шести округов Подмосковья. Всего это около 100 человек: дети старше 10 лет и взрослые.

Судили соревнования представители Союза ММА России. От Шатуры на них выступили 12 борцов клуба «Берсерк».

В ближайшее время спортсмены из Шатуры примут участие в соревнованиях в Долгопрудном. Они состоятся в декабре.

В конце года они поборются за победу на турнире в Рязани. В следующем году спортсмены поучаствуют в первенстве Рязани. Там пройдет отбор на состязания Центрального федерального округа. После ребята попытаются отобраться «на Россию».

Отметим, что теперь организаторы планируют проводить такие турниры под эгидой Федерации союза ММА каждый год.