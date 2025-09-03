Фестиваль «Славянское подворье» прошел в Подольске

Масштабный праздник народного творчества собрал в поселке Дубровицы более 50 тысяч человек. Гостей ждали яркие выступления творческих коллективов, интересные мастер-классы, богатая ярмарка народных промыслов, тематические подворья, фермерские угощения и уникальные экспозиции.

Перед началом «Славянского подворья» глава городского округа Григорий Артамонов принял участие в молебне в Знаменском храме Дубровиц. Богослужение совершил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. «Это не только радостное событие, но еще и призывает каждого из нас без исключения подумать над тем, что мы являемся сыновьями, дочерями богатого, необъятного великого Отечества», — отметил священнослужитель.

Более 200 шатров и палаток украсили поле напротив усадьбы Дубровицы. На «Славянском подворье» выступило около 40 творческих коллективов, развернули ярмарку народных промыслов, тематические подворья, аттракционы, трапезный ряд и установили уникальные экспозиции. Зрелищным событием стали кулачные бои. На поле вышли «стенку на стенку» около ста богатырей из Федерации традиционных видов спорта «Двуглавый орел».