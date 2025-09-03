Фестиваль «Славянское подворье» прошел в Подольске
Масштабный праздник народного творчества собрал в поселке Дубровицы более 50 тысяч человек. Гостей ждали яркие выступления творческих коллективов, интересные мастер-классы, богатая ярмарка народных промыслов, тематические подворья, фермерские угощения и уникальные экспозиции.
Перед началом «Славянского подворья» глава городского округа Григорий Артамонов принял участие в молебне в Знаменском храме Дубровиц. Богослужение совершил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. «Это не только радостное событие, но еще и призывает каждого из нас без исключения подумать над тем, что мы являемся сыновьями, дочерями богатого, необъятного великого Отечества», — отметил священнослужитель.
Более 200 шатров и палаток украсили поле напротив усадьбы Дубровицы. На «Славянском подворье» выступило около 40 творческих коллективов, развернули ярмарку народных промыслов, тематические подворья, аттракционы, трапезный ряд и установили уникальные экспозиции. Зрелищным событием стали кулачные бои. На поле вышли «стенку на стенку» около ста богатырей из Федерации традиционных видов спорта «Двуглавый орел».
«Наш фестиваль проходит в 16-й раз. В этом году получилось с еще большим размахом при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Сегодня выступают творческие коллективы, которые несут нашу традиционную русскую культуру. Здесь собрались не только жители нашего Подольска, Подмосковья, но и столицы, соседних регионов, которые я уверен, проведут интересно время, проникнутся нашей историей», — сказал Григорий Артамонов.
Весь день на поле проводили различные мастер-классы для взрослых и для детей. Например, ребята попробовали расписать главный символ России — деревянную матрешку.
Ближе к вечеру вся публика собралась возле сцены, где выступила певица Татьяна Куртукова. Она исполнила свои хиты «Ромашка-василек», «Одного» и долгожданную «Матушка-Земля». Завершился фест выступлением кавер-группы «Заряд», чьи песни подарили гостям яркие эмоции. Зрители активно подпевали и танцевали.