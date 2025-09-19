Фестиваль скандинавской ходьбы прошел в Котельниках

В Котельниках в Кузьминском лесопарке прошел осенний фестиваль скандинавской ходьбы. В нем приняли участие активисты проекта «Активное долголетие».

В начале мероприятия провели разминку под руководством инструктора спортивной школы «Котельники» Михаила Набокина. После чего участники отправились на прогулку по живописным местам лесопарка.

Праздник поддержал фольклорный ансамбль «Русская песня». Участники фестиваля подпевали и водили хороводы. В конце всем вручили памятные медали.

Далее пенсионеры провели чаепитие с баранками. Мероприятие подарило гостям бодрость и возможность пообщаться с единомышленниками.

