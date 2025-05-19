Фестиваль сирени прошел в Подольске

На фестивале отметили Международный день сирени, который совпадает с днем рождения выдающегося русского селекционера Леонида Колесникова. Мероприятие состоялось возле КПЦ «Дубровицы».

Во время проведения фестиваля посадили около 20 сортов сирени, в том числе «Антуан де Сент-Экзюпери», «Вечерний звон», «Жемчужина», «Маленький принц» и другие. В честь 80-летия Великой Победы посадили сорт «Великая Победа», а в честь почетной гостьи мероприятия известной сербской военной летчицы Радмилы Тонкович — сорт «Радмила».

Сербская военная летчица и авиажурналист, выпускница филологического факультета МГУ, преподаватель Московского авиационного института Радмила Тонкович внесла большой вклад в развитие российско-сербских отношений.

Место для посадки подготовили заранее. Почву подготовила эксперт в селекции сирени и биоземледелия Ирина Подосинкина. Она создала уникальную методику, благодаря которой в сирень в Подмосковье может цвести даже при перепадах температур.

«Сиреневый фестиваль» в Дубровицах — лучший на территории России, могу это с уверенностью сказать, так как общаюсь со многими специалистами и любителями, выращивающими сирень», — отметила Ирина Подосинскина.