Фестиваль сирени прошел в парке Солнечногорска

В городском парке культуры и отдыха, а также на набережной озера Сенеж в Солнечногорске 30 и 31 мая проходил ежегодный фестиваль сирени. Мероприятие объединило жителей и гостей муниципалитета — они могли погрузиться в атмосферу творчества, искусства и семейного досуга.

В первый день праздника мероприятия посетили глава округа Константин Михальков с заместителями, депутат Госдумы Денис Кравченко и депутаты от «Единой России». Активности для гостей помогали проводить «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтеры Подмосковья».

Для гостей работали выставки «Поэтический променад» и «Сиреневая палитра» с картинами местных художников и юных талантов. Желающие могли поучаствовать в создании коллективного арт-объекта и высадить кусты сирени вместе с главой и депутатами. Для детей устроили настольные игры, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и аквагрим.

На набережной зрители увидели парусную регату, флайборд-шоу, представление «Сиреневая алхимия» и попробовали «Сиреневое варенье». На сцене наградили победителей конкурса детского рисунка «Солнечная сирень», провели квиз и выступила рок-группа школы музыки «Гитарус».

Также все желающие могли написать письмо солдату в рамках патриотической акции и принести гуманитарную помощь.

«Фестиваль сирени — праздник, который давно стал одной из самых красивых и любимых традиций нашего округа. Этот день подарил гостям десятки ярких событий. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо организаторам, артистам, волонтерам и каждому гостю фестиваля. Пусть добрая традиция цветет так же ярко, как солнечногорская сирень, и еще долгие годы объединяет людей вокруг любви к родному краю», — сказал глава округа Константин Михальков.

По парку ходили ходулисты и «живые скульптуры», работали тематические фотозоны — гости могли сделать яркие снимки на память.

