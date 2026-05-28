Фестиваль сирени пройдет в Солнечногорске

30 и 31 мая в Солнечногорске состоится традиционный Фестиваль сирени. Праздничные площадки развернутся на территории городского парка и набережной озера Сенеж, где для жителей и гостей округа подготовили насыщенную программу.

В течение двух дней посетителей ждут творческие мастер-классы, выставки, фотозоны, парусная регата, флайборд-шоу, интерактивные площадки и другие активности. Подробная программа фестиваля размещена на сайте.

Старт фестивалю в субботу даст сиреневая йога на пирсе, которая начнется в 10:00. С 11:00 на территории заработают «Сиреневое радио», выставка «Поэтический променад», экспозиция детских рисунков и немного позже — выставка солнечногорских художников «Сиреневая палитра». В 12:00 возле «Общественного огорода» пройдет высадка сирени, а также начнутся творческие мастер-классы. Гостей будут развлекать ходулисты и «живые скульптуры».

С 13:00 жители смогут принять участие в создании коллективного арт-объекта «Ветка сирени». Одновременно начнут работу площадки настольных и подвижных игр, молодежный арт-шатер и зона аквагрима для детей. Кроме того, на площадке «Письмо солдату» все желающие смогут оставить слова поддержки ветеранам и участникам боевых действий. В рамках акции «Доброе дело» организуют сбор гуманитарной помощи. В 15:20 гостей фестиваля ждут парусная регата, в 15:40 — флайборд-шоу, в 16:00 — химическое представление «Сиреневая алхимия». В 16:30 на сцене наградят победителей конкурса детского рисунка «Солнечная сирень».

«Для нас Фестиваль сирени стал доброй ежегодной традицией, которая объединяет людей разных поколений. Здесь встречаются друзья и семьи, гуляют дети, звучит музыка, проходят творческие мастер-классы и рождается особая атмосфера солнечногорской весны. Особенно приятно, что фестиваль продолжает расти и каждый год становится еще ярче, сохраняя при этом свою душу — теплую, уютную и по-настоящему нашу. Приходите всей семьей. Будем вместе встречать лето под аромат сирени на берегу Сенежа», — пригласил глава городского округа Константин Михальков.

В воскресенье для посетителей продолжат работу выставочные пространства и мастер-классы. Также гости смогут принять участие в «Квизе в сиреневых конвертах», посетить игровые площадки и концерт рок-групп школы музыки «Гитарус».

На протяжении фестиваля жители округа смогут проголосовать за объекты благоустройства на информационной стойке проекта «Формирование комфортной городской среды».