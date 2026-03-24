Фестиваль «Синица» прошел в Егорьевске

В минувшие выходные культурно-досуговый центр «Новый» в Егорьевске превратился в настоящую обитель муз. Здесь в третий раз состоялся фестиваль современной поэзии «Синица», приуроченный ко Всемирному дню поэзии.

Праздник объединил тех, для кого рифма и ритм — не просто хобби, а способ восприятия мира. На сцену вышли около пятидесяти участников. География и возраст выступающих впечатляли: от совсем юных чтецов, делающих первые шаги в декламации, до признанных мэтров — членов Союза писателей России. В программе фестиваля соседствовали разные эпохи.

«Зрители услышали бессмертные строки Сергея Михалкова и Эдуарда Асадова, а также произведения современных авторов, пользующихся огромной популярностью в сети и за ее пределами: Ирины Самариной-Лабиринт, Лоры Тасси и Юнны Мориц. Особую атмосферу создали выступления местных авторов из литературного объединения имени Есенина», — отметили организаторы.

Егорьевские поэты представили личные произведения. Настоящим эмоциональным пиком фестиваля стала поэма Михаила Еремина о герое специальной военной операции. История о бойце, который после тяжелого ранения нашел в себе силы вернуться на передовую, никого не оставила равнодушным. Контрастом к военной лирике прозвучала его же «Ода женщине», воспевающая вечную красоту и нежность. Завершился вечер торжественным вручением грамот.