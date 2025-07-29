Фестиваль силовых видов спорта прошел в Луховицах
Соревнования под названием «Стальные крылья» собрали в нижней части парка имени Воробьева 170 сильнейших спортсменов со всей России. На турнир приехали участники из Москвы и Подмосковья, Крыма, Рязани, Нижнего Новгорода, Невинномысска и Твери, Армении и Узбекистана.
Главным событием фестиваля стали соревнования по армрестлингу под эгидой проекта «Арматура». Более 80 рукоборцев в возрасте от 14 лет выясняли, кто сильнее. Также в программу вошли состязания по становой тяге, свободному подъему на бицепс и перетягиванию каната.
Почетным гостем фестиваля стал многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов Денис Цыпленков. Он подписал для спортсменов сотню футболок, раздал автографы и дал напутствие на будущие победы.
На фестивале разыграли 31 комплект наград. Победители и призеры в личных зачетах награждены грамотами и медалями. В общекомандном зачете представители спортивного центра «Луховицы» заняли первое место. А 16-летняя Даниела Соловьева стала абсолютной чемпионкой и по становой тяге, и по армрестлингу.
«В Луховицах у нас традиционно со штангой каждый парень в детстве занимался. Сейчас команда Луховиц знаменита на всю Россию. Есть у нас и самородки, в том числе среди девчонок. Думаю, среди луховичанок через один-два года увидим даже чемпионок мира», — отметил глава округа Сергей Тимохин.
Организаторы планируют сделать фестиваль силовых видов спорта ежегодным событием.