Фестиваль силовых видов спорта прошел в Луховицах

Соревнования под названием «Стальные крылья» собрали в нижней части парка имени Воробьева 170 сильнейших спортсменов со всей России. На турнир приехали участники из Москвы и Подмосковья, Крыма, Рязани, Нижнего Новгорода, Невинномысска и Твери, Армении и Узбекистана.

Главным событием фестиваля стали соревнования по армрестлингу под эгидой проекта «Арматура». Более 80 рукоборцев в возрасте от 14 лет выясняли, кто сильнее. Также в программу вошли состязания по становой тяге, свободному подъему на бицепс и перетягиванию каната.

Почетным гостем фестиваля стал многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов Денис Цыпленков. Он подписал для спортсменов сотню футболок, раздал автографы и дал напутствие на будущие победы.