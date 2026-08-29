Фестиваль силовых видов спорта пройдет в Люберцах 5 сентября

5 сентября в Центральном парке Люберец состоится фестиваль силовых видов спорта «Богатырские игры. Люберцы-2026», приуроченный ко Дню города. В программе мероприятия — показательные выступления, мастер-классы по тяжелой атлетике и армрестлингу, а также всероссийский турнир по силовому экстриму с участием сильнейших атлетов России.

В рамках мультиспортивного фестиваля сибирский силач Полад Мусаев попытается установить мировой рекорд. Спортсмену предстоит за 7 минут связать узел из двух стальных арматур длиной 750 мм диаметром 12 мм, сломать не менее трех стальных саморезов длиной 400 мм диаметром 12 мм и деформировать ударами кулака не менее двух стальных арматур тех же параметров.

Завершит фестиваль всероссийский турнир по силовому экстриму. Для зрителей организаторы подготовили викторины и показательные выступления многократного рекордсмена мира по силовым номерам Сергея Агаджаняна по прозвищу «Русский Халк».

Организатор мероприятия Сергей Агаджанян отметил, что в рамках праздника состоятся показательные выступления и мастер-классы по тяжелой атлетике, армрестлингу, а также всероссийский турнир по силовому экстриму.

Начало фестиваля в 11:00. Возрастное ограничение 0+. Вход свободный для всех желающих.