Фестиваль силовых видов спорта «Богатырские игры» проведут в Люберцах 5 сентября

Центральный парк городского округа Люберцы 5 сентября станет площадкой для проведения мультиспортивного фестиваля «Богатырские игры». Мероприятие, которое приурочат ко Дню города, объединит показательные выступления, обучающие мастер-классы и всероссийский турнир по силовому экстриму.

Программа соревнований рассчитана на последовательную смену дисциплин. Торжественное открытие начнется с демонстрации техники тяжелой атлетики, где профессионалы проведут открытый урок для всех желающих.

Центральным событием дня станет попытка установления мирового рекорда сибирским атлетом Поладом Мусаевым. Силач представит шоу, в рамках которого ему предстоит за семь минут связать узел из двух стальных арматурных прутьев длиной 750 миллиметров и диаметром 12 миллиметров, сломать как минимум три самореза длиной 400 миллиметров того же диаметра, а также деформировать ударами кулака не менее двух аналогичных арматур длиной 400 миллиметров.

После этого зрителей ждет мастер-класс по армрестлингу и официальное первенство среди спортсменов Москвы и Подмосковья. Финальной точкой фестиваля станет турнир по силовому экстриму федерального масштаба. На помост выйдут от восьми до 12 ведущих атлетов, представляющих не менее пяти различных регионов России.

В перерывах между основными дисциплинами ведущий проведет викторины для публики, а многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, продемонстрирует уникальные силовые номера.

Праздник спорта начнется ровно в 11:00 у подножия стелы «Танцующие на шаре» в Центральном парке.