Фестиваль школьных театров прошел в Наро-Фоминском округе

Конкурс «Я выхожу на сцену» проводится в муниципалитете уже в третий раз. Свои спектакли представили 19 творческих коллективов.
В этом году интерес к фестивалю оказался настолько высок, что гала-концерт растянулся на два дня и проводился на двух площадках. Все участники были разделены на шесть возрастных групп, поэтому зрительским вниманием и почетными грамотами отметили все без исключения спектакли и постановки.
Учитель русского языка и литературы школы № 3 Наталья Архарова отметила, что театральное творчество для детей — один из вариантов обучения. «А вот когда мы сравниваем свою жизнь с теми, кого мы называем своими предками, перед кем мы несем ответственность, в театре это приобретает какое-то новое звучание», — считает она.
Музыкальный театр, оригинальный жанр, сказка, классика, литературное произведение — десятки возможных номинаций были предложены на выбор участникам. Но главными темами фестиваля «Я выхожу на сцену» стали Год защитника Отечества и 80-летие Победы.
Коллективы-победители в различных номинациях смогут представлять Наро-Фоминский городской округ на областных и зональных фестивалях.
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