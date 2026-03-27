Фестиваль школьных театров прошел в Наро-Фоминске
Четвертый фестиваль школьных театров «Я выхожу на сцену» традиционно прошел в Наро-Фоминской средней школе № 3 25 марта. Свои работы на сцене представили 10 творческих коллективов.
В конкурсе принимают участие только театральные коллективы под руководством школьных учителей. Каждая команда выходит со своим номером, который после выступления оценивает экспертный совет.
Честь открыть театральный праздник по традиции представили хозяевам сцены — школьному поэтическому театру «Элегия». В этом году молодые актеры из школы № 3 поставили пьесу Шекспира.
Уникальность этого фестиваля не только в его инклюзивности — на одной сцене выступают одинаково талантливые обычные ребята и дети с ограниченными возможностями здоровья, но и в том, что все участники — уже победители. После каждого выступления экспертный совет вместе со своей оценкой вручал каждому коллективу диплом. А также напоминал, что основная цель фестиваля — не погоня за наградами, а научить детей любить, понимать и замечать не недостатки, а достоинства.