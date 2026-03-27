Фестиваль школьных театров прошел в Наро-Фоминске

Уникальность этого фестиваля не только в его инклюзивности — на одной сцене выступают одинаково талантливые обычные ребята и дети с ограниченными возможностями здоровья, но и в том, что все участники — уже победители. После каждого выступления экспертный совет вместе со своей оценкой вручал каждому коллективу диплом. А также напоминал, что основная цель фестиваля — не погоня за наградами, а научить детей любить, понимать и замечать не недостатки, а достоинства.