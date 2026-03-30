Фестиваль школьных театров прошел в Наро-Фоминске

Муниципальный этап мероприятия «Я выхожу на сцену», приуроченного к Всемирному дню театра, состоялся 27 марта на сцене школы № 3. Участие в нем приняли девять коллективов.

Место встречи выбрано не случайно: именно в этой школе 21 год назад появился поэтический театр «Элегия» под руководством учителя русского языка и литературы Натальи Архаровой. Этот пример показывает, что стихи из школьных учебников могут звучать современно.

Участники представили сказки, театральные зарисовки и отрывки из серьезных спектаклей. Каждый коллектив отличался своим стилем и режиссерскими находками. Главной целью было создать такое пространство, где школьники с помощью наставников-учителей смогут прикоснуться к истории, культуре и самим себе посредством театрального искусства.

Каждый участник стал победителем в своей номинации. Главный итог фестиваля — школьники получили возможность выйти на сцену и почувствовать себя частью искусства, которое учит чувствовать, сопереживать и понимать окружающих.