Фестиваль школьных театральных коллективов прошел в Шатуре

Муниципальный конкурс «Театральные посиделки» собрал в доме культуры имени Афанасия Косякова творческие коллективы из образовательных учреждений Шатуры. Юные артисты представили на суд жюри литературно-музыкальные композиции, посвященные 80-летию Великой Победы.

Участниками фестиваля стали театр «Луч» шатурской школы № 2, театр «Калейдоскоп» школы села Пышлицы, театр «Белые птицы» рошальской школы № 2, театр «Маска» шатурской школы № 1 и театр шатурского лицея.

Председатель жюри, руководитель театральной студии «Фантазия» Евгения Бочкова отметила, что в этом году уровень конкурсантов был значительно выше, чем в предыдущем сезоне. «Видно, что ребята занимаются театральным искусством и вместе с педагогами показали интересные работы», — сказала она.

Особый интерес участников вызвали мастер-классы по художественному слову, которые проводили опытные преподаватели.

Гран-при фестиваля завоевал театр «Калейдоскоп» из Пышлицкой школы, показавший постановку «Я, конечно, вернусь…». Лауреатом первой степени стал театр «Луч» шатурской школы № 2.