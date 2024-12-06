Фестиваль школьных музеев завершился в Химках
Фестиваль школьных музеев прошел в Химках. На нем представили свыше 500 экспонатов, многие из которых связаны с историей Великой Отечественной войны.
Фестиваль открыли на базе выставочного комплекса «Артишок» в парке имени Толстого. Там для гостей провели экскурсии и мастер-классы.
Как отметил учитель истории и обществознания Александр Козаковцев, фестиваль дает возможность школам обменяться опытом в создании и развитии музеев.
«Самое главное — мы можем на практике детям показать те или иные вещи. Потому что, когда им показываешь через проектор и через видеофильмы, это немножечко не то», — отметил он.
На выставке представили военную атрибутику, а также предметы быта 40-х годов прошлого года. Среди них — школьная форма, тетради и парты.
Организаторы отметили, что экскурсии дают возможность школьникам отвлечься от гаджетов и погрузиться в историческую атмосферу.
Фестиваль завершился 5 декабря.