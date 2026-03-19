Фестиваль школьных ИИ-проектов прошел в Наро-Фоминске

Система образования старается шагать в ногу со временем и внедряет в школьную программу, проектную деятельность в сфере искусственного интеллекта. Одним из стимулов начать изучать нейросети стал региональный фестиваль «Область ИИзменений».

Мунициальный этап фестиваля прошел в Наро-Фоминске. Основная цель площадки — найти таланты и подстегнуть интерес у детей к искусственному интеллекту. Причем в обучении предпочтение отдается в первую очередь отечественным продуктам.

«Развлекательный контент — хорошо, а вот сделать что-то полезное — еще лучше», — считают юные участники форума. И именно поэтому используют возможности искусственного интеллекта не только для того, чтобы генерировать картинки. Школьники со всего Наро-Фоминского городского округа приехали в этот день, чтобы показать свои проекты и наработки компетентному жюри.