Фестиваль школьных ИИ-проектов прошел в Наро-Фоминске
Система образования старается шагать в ногу со временем и внедряет в школьную программу, проектную деятельность в сфере искусственного интеллекта. Одним из стимулов начать изучать нейросети стал региональный фестиваль «Область ИИзменений».
Мунициальный этап фестиваля прошел в Наро-Фоминске. Основная цель площадки — найти таланты и подстегнуть интерес у детей к искусственному интеллекту. Причем в обучении предпочтение отдается в первую очередь отечественным продуктам.
«Развлекательный контент — хорошо, а вот сделать что-то полезное — еще лучше», — считают юные участники форума. И именно поэтому используют возможности искусственного интеллекта не только для того, чтобы генерировать картинки. Школьники со всего Наро-Фоминского городского округа приехали в этот день, чтобы показать свои проекты и наработки компетентному жюри.
Приглашенные спикеры призывали не боятся того, что нейросети — это что-то сложное из разряда высшей математики, ведь освоить их базовые понятия на уровне пользователя — вполне посильная задача.
Победители муниципального этапа в Наро-Фоминске получат право побороться за ценные призы на региональном конкурсе. Работы учеников оценят онлайн и пригласят на очное награждение. А школьников из старших классов ждет офлайн хакатон.