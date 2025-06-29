Фестиваль «Шалаш» прошел в деревне Глазово под Серпуховом

В городском округе Серпухов День деревни Глазово отметили с размахом, не похожим на обычные сельские праздники. Здесь прошел фестиваль «Шалаш» — настоящий праздник музыки, вкусной еды и добрых людей.

Для гостей подготовили разнообразные развлечения: ярмарку изделий ручной работы, мастер-классы, спортивные игры от всероссийского движения «Здоровое Отечество», а также выступления музыкальных коллективов — «The стереотипы», Marty Fly, «Сны русалки» и других артистов. Особое внимание привлекла выставка графики местной художницы Анастасии Есиповой, посвященная старинному облику деревни.

В отличие от традиционных скромных торжеств, Глазовский сельский дом культуры решил заранее отпраздновать столетие деревни, запланированное на следующий год.

Одним из самых необычных участников фестиваля стал Серпуховский центр фотоискусства имени Андреева и Улитина при Союзе журналистов Подмосковья. Его представители представили фотопроект «Фольклор в объективе» из 20 работ.

Фотохудожник Инга Назарова провела мастер-класс по портретной съемке, а председатель клуба Юрий Сурков обучал всех желающих технике цианотипии — старинному способу фотопечати. Среди участников мастер-классов были амбассадор движения «Здоровое Отечество», чемпион мира по боксу и депутат Федор Чудинов, а также депутат окружного Совета Николай Пушкин.

По легенде, название Глазово связано с дозорными, охранявшими подступы к древней Москве. В XIV–XVI веках здесь, на левом берегу реки Нары, располагался сторожевой пост, откуда воины следили за соседними землями.

Так Глазово отметило свой праздник ярко и интересно, подарив гостям массу впечатлений и радостных моментов.