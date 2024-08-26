Фестиваль семейного бизнеса прошел в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Мастер-классы, квесты и развивающие игры провели для участников Дня семейного дела в Чехове. В музее «Мелихово» семьи могли также побывать на концерте и познакомиться с работой местных компаний.

На семейном фестивале в музее «Мелихово» все желающие могли обменяться секретами и опытом ведения семейного дела и поучаствовать в бизнес-игре. Гости праздника также попробовали свои силы в любительском спектакле.

Для детей подготовили мастер-класс, квест и развивающие игры. Организовали День семейного дела ведущие бизнес-структуры Чеховского округа.

Также на площадке музея представили местные фирмы и компании, занимающиеся гастробизнесом и хранящие семейные традиции.

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