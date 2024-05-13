Фестиваль садоводства и огородничества прошел в Ногинске | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 14:53 Фестиваль садоводства и огородничества прошел в Ногинске Телеканал «360»

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Первый фестиваль садоводства и огородничества «Богородский дачник» прошел в Ногинске. Любителей озеленять свои участки и заниматься растениеводством дома ждали в центральном парке.

Специалисты рассказывали садоводам о борьбе с вредителями, благоустройстве участка, делились лайфхаками дачного строительства. Можно было посетить выставку-ярмарку, поучаствовать в дачной эстафете и в конкурсе на лучшую петунию.

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«Мы организовали такой фестиваль, чтобы дачники могли пообщаться между собой, поделиться опытом, обсудить самые разные вопросы. Надеемся, что эта идея найдет дальнейшее воплощение и будет дальше развиваться», — рассказал председатель общественной палаты Богородского округа Александр Щербаков.

Семьи детей с ограниченными возможностями, детей участников спецоперации и многодетные на фестивале поучаствовали в акции «Семейная грядка». Своими руками они сажали овощи и цветы. Ребята с родителями смогут и дальше заботиться о растениях в парке и наблюдать за их ростом.

«Мы пригласили специально для этой акции агронома. Она сопровождала занятие интересной беседой. Мы хотим, чтобы дети посмотрели на грядки и дачи немного с другой стороны, чтобы они поняли как это увлекательно», — рассказала член Общественной палаты Московской области Алина Витальева.

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