Фестиваль «Сабантуй-2024» пройдет 15 июня в Люберцах | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 19:46 Фестиваль «Сабантуй-2024» пройдет 15 июня в Люберцах Пресс-служба фестиваля «Сабантуй-2024»

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Мультикультурный семейный фестиваль «Сабантуй-2024» проведут 15 июня в Центральном парке культуры и отдыха в Люберцах. Ожидается, что мероприятие соберет более 30 тысяч жителей и гостей Подмосковья. При этом фестиваль включен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО и отмечается более чем в 250 городах мира.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что фестиваль является традиционным семейным событием, которое проводится в различных городах Подмосковья с 2001 года.

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В последние два года организаторы акцентируют внимание на создании программы, привлекательной для гостей всех возрастов. Посетители смогут познакомиться с культурой и традициями тюркских народов, насладиться национальными блюдами, принять участие в творческих мастер-классах.

«На территории Московской области действует 128 национальных общественных объединений, в том числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальные общественные организации», — добавила Швелидзе.

Пресс-служба фестиваля «Сабантуй-2024» Пресс-служба фестиваля «Сабантуй-2024» Пресс-служба фестиваля «Сабантуй-2024» Пресс-служба фестиваля «Сабантуй-2024» Пресс-служба фестиваля «Сабантуй-2024» Пресс-служба фестиваля «Сабантуй-2024»

Гости фестиваля также смогут принять участие в «Мегаквесте», где предусмотрены разнообразные задания с возможностью получить подарки. На главной сцене выступят известные артисты из разных регионов России, а также профессиональные и самодеятельные коллективы Подмосковья и Республики Татарстан.

«Сделаем все возможное, чтобы Сабантуй-2024 прошел на должном уровне. Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной. Наши традиции, праздники и ценности едины», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В парке будут организованы различные развлечения для детей, включая встречи с персонажами из татарских сказок и любимыми героями мультфильмов. Для всех желающих проведут традиционные состязания, такие как бег в мешках, перетягивание каната и другие.

«Приглашаем всех принять участие в „Сабантуе“! Вход на мероприятие свободный», — подчеркнули представители пресс-службы фестиваля.

Подробную информацию о программе можно найти на сайте фестиваля.

Пресс-служба фестиваля «Сабантуй-2024»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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