Фестиваль «Сабантуй-2024» пройдет 15 июня в Люберцах | 360°

06 мая 2024, 19:46
Фестиваль «Сабантуй-2024» пройдет 15 июня в Люберцах
Мультикультурный семейный фестиваль «Сабантуй-2024» проведут 15 июня в Центральном парке культуры и отдыха в Люберцах. Ожидается, что мероприятие соберет более 30 тысяч жителей и гостей Подмосковья. При этом фестиваль включен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО и отмечается более чем в 250 городах мира.
Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что фестиваль является традиционным семейным событием, которое проводится в различных городах Подмосковья с 2001 года.
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В последние два года организаторы акцентируют внимание на создании программы, привлекательной для гостей всех возрастов. Посетители смогут познакомиться с культурой и традициями тюркских народов, насладиться национальными блюдами, принять участие в творческих мастер-классах.
«На территории Московской области действует 128 национальных общественных объединений, в том числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальные общественные организации», — добавила Швелидзе.
Гости фестиваля также смогут принять участие в «Мегаквесте», где предусмотрены разнообразные задания с возможностью получить подарки. На главной сцене выступят известные артисты из разных регионов России, а также профессиональные и самодеятельные коллективы Подмосковья и Республики Татарстан.
«Сделаем все возможное, чтобы Сабантуй-2024 прошел на должном уровне. Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной. Наши традиции, праздники и ценности едины», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
В парке будут организованы различные развлечения для детей, включая встречи с персонажами из татарских сказок и любимыми героями мультфильмов. Для всех желающих проведут традиционные состязания, такие как бег в мешках, перетягивание каната и другие.
«Приглашаем всех принять участие в „Сабантуе“! Вход на мероприятие свободный», — подчеркнули представители пресс-службы фестиваля.
Подробную информацию о программе можно найти на сайте фестиваля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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