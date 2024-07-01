Фестиваль с фермерской ярмаркой пройдет в этнопарке «Кочевник»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фестиваль «Сделано в Хотьково» пройдет в этнопарке «Кочевник» под Сергиевым Посадом 6 и 7 июля. О мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На фестивале представят все то, чем гордятся в Хотькове, включая успешные туристические проекты и общественные инициативы. Среди участников будут этнопарк «Кочевник» и экопоселение «Миродолье». Промышленный туризм представят Хотьковская фабрика резных художественных изделий и кластер НХП и ремесел. Специальные участники — творческие коллективы из посольств Индии и Филиппин.

Гости смогут участвовать в ремесленных мастер-классах, в программе дня также ярмарка фермерской продукции и изделий ручного труда. Краеведы проведут интересные лекции по истории местности, а музыкальные коллективы подготовят концерт.

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла за содействие в возвращении иконы Андрея Рублева в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Это большое событие для всех православных верующих, отметил глава Подмосковья.

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