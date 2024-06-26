Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла за содействие в возвращении иконы Андрея Рублева в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Это большое событие для всех православных верующих, написал он своем Telegram-канале .

По словам главы региона, президент России поддержал развитие Сергиева Посада как национального духовного центра.

«Создание фонда по сохранению, развитию и воссозданию исторического облика города — стимул к тем переменам, которые ждут жители, священнослужители, верующие и туристы», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что сейчас особенно важно создать прочный фундамент для будущих изменений.

«Для этого мы подготовили 12 первоочередных мероприятий для развития коммунальной, инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также реставрации объектов культурного наследия», — пояснил губернатор Московской области.

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