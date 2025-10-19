Фестиваль русской набойки прошел в Павловском Посаде

В Музее истории русского платка и шали Павлово-Посадского городского округа прошел седьмой фестиваль «День русской набойки. Ремесло как искусство». Мероприятие объединило мастеров традиционного промысла из разных регионов России, а также гостей из Эстонии.

Для посетителей фестиваля провели интерактивные мастер-классы. Все желающие смогли освоить технику кубовой и верховой набойки, поучаствовать в создании авторских платков и салфеток. На дефиле и «Шоу платков» собравшимся продемонстрировали влияние традиционного промысла на современный дизайн.

Организаторы фестиваля поблагодарили участников, мастеров и творческие коллективы за вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.