Фестиваль русской культуры пройдет ко Дню города в Щелкове

В конце августа в Щелкове отпразднуют День города. Для жителей проведут фестиваль русской культуры с мастер-классами и ярмарками, а завершит праздник концерт Юлии Чичериной.

В этом году в Щелкове пересмотрят формат проведения Дня города. В новой программе не будет салютов. Акцент сделают на единстве, традициях и патриотизме. Праздничные мероприятия пройдут с 28 по 31 августа в главном парке города.

«Нас ждет фестиваль русской культуры, мастер-классы, ярмарки, конные спектакли, народные игры и многое другое. Но самое важное — мы будем проводить сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей. Завершится вечер 31 августа выступлением Юлии Чичериной», — сообщил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Афишу мероприятий обсудили на совещании в администрации округа. Также подняли вопросы подготовки к отопительному сезону и новому учебному году. Так, в сентябре более двух тысяч школьников из многодетных семей пойдут в школу. С 10 августа они начали получать выплаты на покупку формы и канцелярии. Если зачисление не произошло, можно подать заявление на портале госуслуг или написать в чат «Соцуслуги Подмосковья».

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