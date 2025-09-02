Фестиваль русской кухни и вечер романсов пройдут в парке в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина 6 сентября состоится закрытие третьего историко-гастрономического фестиваля «Вильям Похлебкин» с дегустацией русских блюд и конкурсом поваров. Кроме того, 7 сентября проведут вечер романсов из кинофильмов, песни исполнят солисты Подольской филармонии.

В заключительный день фестиваля «Вильям Похлебкин» профессиональные повара из Москвы и Подмосковья объединятся, чтобы приготовить блюда по легендарным рецептам кулинара. По итогам конкурса победителей ждут награды.

Также в программу включены чаепитие по-купечески, экскурсии и интерактивы на тематических локациях, мастер-классы, концерт и лекции о жизни Вильяма Похлебкина, кулинарный флешмоб и многое другое. Начало мероприятия в 13:00.

Уютный творческий вечер с участием солистов Подольской филармонии состоится на сцене парка 7 сентября в 16:00. Вход на все мероприятия свободный.