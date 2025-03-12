Фестиваль русского народного танца пройдет в Люберцах в марте

В Люберцах состоится XVI Московский областной фестиваль-конкурс русского народного танца «Карусель Московии». На мероприятии, которое пройдет 14 и 15 марта, соберутся более 500 участников.

Конкурс проводят раз в два года в течение последних тридцати лет.

Участники из 20 муниципальных образований Подмосковья и других российских городов представят на конкурсе более 100 танцевальных номеров.

Судить конкурсантов будут заслуженный деятель искусств России, балетмейстер-постановщик Любовь Соловьева, хореограф Владимир Снедков. Председателем жюри станет народная артистка России, профессор Московского государственного института культуры Лидия Устинова.

Фестивальные мероприятия на сцене Люберецкого дворца культуры пройдут 14 марта. На следующий день пройдут гала-концерт и церемония награждения во Дворце спорта «Триумф».