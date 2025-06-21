Фестиваль «Русский культурный код» прошел в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

В Павловском Посаде 21 июня состоялся фестиваль «Русский культурный код». Он объединил в себе современное искусство, моду и традиционные ценности.

Это мероприятие не только стало праздником творчества и красоты, но и послужило важной подготовкой к предстоящему Всероссийскому фестивалю швейного ремесла «ТекСТИЛЬный ПОСАД», который пройдет 13 сентября 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Организаторами выступили Елена Махиня, основательница бренда дизайнерской женской одежды «Астромода», и Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс. Посетители смогли увидеть уникальные коллекции авторских моделей от Веры Баланиной, Светланы Тараненко, директора музея Ирины Ушаковой и самой Елены Махини.

Фестиваль подчеркнул особое значение Павловского Посада как места, где традиции органично сочетаются с современными тенденциями, а текстильная история региона вдохновляет новые культурные проекты.

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