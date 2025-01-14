Фестиваль «Рождественский вертеп» прошел в Воскресенске

Открытый православный конкурс в Доме культуры рабочего поселка Хорлово собрал творческих людей со всего Подмосковья. Они соревновались в нескольких номинациях.

На торжественном открытии фестиваля выступили артисты фольклорного театра «Вечерка». Директор Воскресенского координационно-методического центра культуры и творчества «Истоки» Марина Глебова поздравила гостей с Рождеством.

Участники конкурса продемонстрировали свои таланты в номинациях «Художественное слово», «Театральное творчество», «Вокал», «Художественное фото и декоративно-прикладное творчество». Победителей наградили дипломами и кубками.

Организаторы поблагодарили за помощь в подготовке и проведении «Рождественского вертепа» председателя регионального отделения «Союза женщин России», организатора благотворительного проекта помощи людям в сложной жизненной ситуации «Дари тепло» Киру Крылову.