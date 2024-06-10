Фестиваль российской керамики «Синница» пройдет в Раменском округе

Подмосковный фестиваль российской керамики «Синница» состоится 15 июня в раменском поселке Электроизолятор. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о мероприятии.

Фестиваль проходит с 2017 года, за это время его участниками стали мастера из Московской области, Рязани, Суздаля и других регионов России.

Гостей ждут мастер-классы по керамике, росписи и декоративно-прикладному искусству. На ярмарке можно будет найти изделия народных художественных промыслов, посуду, декор и украшения. Для желающих будет работать выставка ландшафтной керамики, Гжельской майолики. В программе дня концерт и праздничное чаепитие в гжельском стиле.

Начало программы в 12:00. Узнать о фестивале больше можно на главном туристическом портале Подмосковья.

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