Фестиваль «Ромашка белая» прошел в храме Матроны Московской в Ногинске

Фестиваль «Ромашка белая» второй раз прошел в Ногинске. Праздник был посвящен Дню семьи, любви и верности.

Храм Матроны Московской стал центральной площадкой проведения фестиваля «Ромашка белая».

Праздник был приурочен ко Дню семьи, любви и верности. В этот день почтили память святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями брака. Главная идея создания фестиваля «Ромашка белая» — проповедь христианских традиционных ценностей.

Подрастающему поколению подобные мероприятия прививают понятия любви, верности и ответственности в браке, освященном Христом и Церковью. Своими творческими номерами гостей поздравили коллективы из Богородского округа и Владимирской области.

С приветственным словом к присутствующим обратился настоятель храма святой блаженной Матроны Московской священник Андрей Чадин.

«Пусть образ и пример Петра и Февронии укрепляет вас, ваши семьи, ваши убеждения христианские, чтобы они всегда были примером, оплотом и надеждой на то лучшее, что мы можем явить в себе самих», – сказал священнослужитель.

В этот праздничный день чествовали юбиляров семейной жизни.

