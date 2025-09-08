Фестиваль рок-музыки прошел в парке в Павловском Посаде

«Рок Фест 2.0». собрал на летней сцене в городском парке культуры и отдыха молодых талантливых исполнителей из городов Восточного Подмосковья. Хедлайнером рок-фестиваля стала группа WastedSky.

Со сцены звучали хорошо известные всем хиты и новые песни. Организаторы фестиваля постарались подобрать для зрителей самые разнообразные команды и музыкальные стили, расширили количество групп, улучшили сцену и звук.

«Все для того, чтобы наши гости, насладились драйвом и получили сильный заряд энергии от этого мероприятия», — отметили организаторы «Рок Фест 2.0».

Один из посетителей фестиваля Алексей Иванов рассказал, что посещение таких концертов для него с супругой стало семейной традицией, так как пара познакомилась на рок-концерте. «Особенно приятно слушать хиты наших павловопосадских групп. Ребята очень талантливые», — поделился

впечатлениями Алексей Иванов.