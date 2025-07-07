Фестиваль рок-музыки и народного творчества прошел в Воскресенске

Традиционный открытый конкурс «Иван Купала» провели в городе уже в 11-й раз. Фестиваль организовали работники Дома культуры рабочего поселка Хорлово Воскресенского координационно-методического центра культуры творчества «Истоки».

Конкурсанты соревновались в трех номинациям и четырех возрастных группах. Любители фолк-музыки и рок-исполнительства из разных округов Подмосковья представили на суд жюри и зрителей свои лучшие номера, этнозапевы и оригинальные интерпретации народных танцев. Фестиваль объединил исконные традиции славянского народа и современные веяния, музыку, хореографию и историю.

Все конкурсанты получили заслуженные дипломы и аплодисменты публики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.