Фестиваль ретроавтомобилей прошел в Коломне

Мероприятие «Коломна Мотор Фест» провели в арт-квартале «Патефонка» в Коломне. Здесь можно было увидеть ценные ретроавтомобили и мотоциклы с большой историей.

Участниками фестиваля стали свыше 100 человек из разных регионов России. Для них представили около 60 восстановленных ретроавтомобилей, более 20 тюнинг-машин, мотоциклы и грузовики.

К примеру, одними из экспонатов стали популярный классический автомобиль — кабриолет MG MGB, редчайший отечественный кабриолет «Лада Наташа», раллийный грузовик MAN и немецкая легенда Wanderer-1936.

«Каждый экспонат — это легенда. Каждый владелец — хранитель уникальной истории. Важно отметить и то, что фестиваль стал не только отдушиной для взрослых, но и местом для семейного досуга с множеством тематических мастер-классов и развлечений на открытом воздухе, большой ярмаркой и гастродвориком», — прокомментировали организаторы мероприятия.