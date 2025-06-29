Фестиваль редких автомобилей и мотоциклов прошел в Волоколамске

В Волоколамске на городской площади представили редкие экземпляры автомобилей и мотоциклов. Мероприятие стало частью празднования Дня молодежи.

Более 60 владельцев из разных городов России приехали в Волоколамск на выставку автомобилей. Они представили отечественную технику — ГАЗ М20 «Победа», ГАЗ М21 «Волга», ГАЗ АА 30-х годов и Москвич 407, а также иностранные машины — Chrysler PT Cruiser, Lincoln Towncar, Mercedes-Benz 230E, Yamaha Venture и другие.

Жители с удовольствием интересовались выставкой. Взрослые фотографировались, а дети изучали строение автомобилей в салоне.

«К празднику мы приготовили насыщенную программу. Для волоколамцев выступят кавер-группа „MIRIADA“ и Elvira T. Эффектным завершением вечера станет холодный фейерверк», — рассказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.