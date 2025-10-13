Фестиваль работающей молодежи прошел в Воскресенске

В молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске прошел фестиваль работающей молодежи «Позволь идее взлететь». Каждый год мероприятие проходит в разных форматах, и в этот раз был выбран формат автоквеста «На месте!».

В фестивале приняли участие семь команд. Перед началом мероприятия с приветственным словом к участникам обратился директор молодежного центра Андрей Баранов.

Далее участникам кратко объяснили правила квеста, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения во время игры. Команды разъехались в направлении игровой зоны и ждали, когда организаторы скинут задания.

Квест продолжался ровно 180 минут, за которые нужно было разгадать 10 заданий, которые укажут на 10 локаций, а уже на них найти 10 кодов. После выполнения всех заданий нужно было решить 11-е бонусное задание.

По итогам фестиваля первое место заняла команда «Борцы», 2-е место — «АЯКС», а бронза досталась «Транскемикл-экспресс».