Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Лобне
Фестиваль профессий «Путь навыков» в Лобне помогает старшеклассникам выбрать карьеру после школы. Учебные заведения представили направления подготовки и организовали мастер-классы.
Школьники могут не только узнать о специальностях, но и пообщаться с представителями учебных заведений.
«Лобня принимает такой масштабный профориентационный фестиваль. У вас появляются возможности понять, что же вы хотите. Хочу пожелать вам вдохновения, получить новые знания, определиться с выбором своего пути», — сказала глава городского округа Анна Кротова.
Участники присоединились к мастер-классам, тренингам и деловым играм. Организаторы предоставили исчерпывающую информацию о специальностях. Ребята примерили на себя роль дизайнера, кондитера, машиниста или стюардессы.
«Посмотреть, какие сейчас предлагают профессии в нашем городе и в области, присмотреть что-то себе на будущее, потому что мы уже в девятом классе, смотрим и планируем, кем мы хотим стать», — сказала ученица школы № 3 Майя Кузнецова.
По мнению участников фестиваля, грамотная кампания по привлечению абитуриентов заметно влияет на конкурентоспособность и престиж вуза или колледжа.
«Естественно, этим не закончится профориентационная работа. Будут приходить в колледж, продолжать профессиональные пробы и знакомство с профессией», — добавила директор ГБПОУ МО «Колледж Подмосковье» Антонина Юдина.
В фестивале профессий приняли участие более 700 старшеклассников.