Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Лобне

Фестиваль профессий «Путь навыков» в Лобне помогает старшеклассникам выбрать карьеру после школы. Учебные заведения представили направления подготовки и организовали мастер-классы.

Школьники могут не только узнать о специальностях, но и пообщаться с представителями учебных заведений.

«Лобня принимает такой масштабный профориентационный фестиваль. У вас появляются возможности понять, что же вы хотите. Хочу пожелать вам вдохновения, получить новые знания, определиться с выбором своего пути», — сказала глава городского округа Анна Кротова.

Участники присоединились к мастер-классам, тренингам и деловым играм. Организаторы предоставили исчерпывающую информацию о специальностях. Ребята примерили на себя роль дизайнера, кондитера, машиниста или стюардессы.

«Посмотреть, какие сейчас предлагают профессии в нашем городе и в области, присмотреть что-то себе на будущее, потому что мы уже в девятом классе, смотрим и планируем, кем мы хотим стать», — сказала ученица школы № 3 Майя Кузнецова.