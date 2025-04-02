Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Дубне

Мероприятие собрало более 800 учеников седьмых-девятых классов не только из Дубны, но и из соседних муниципалитетов. Для ребят организовали сразу двадцать мастер-классов от учреждений среднего профессионального образования и работодателей.

Школьников разделили на три потока, чтобы все смогли попробовать себя в различных профессиях. Кто-то стал моделью для парафинотерапии, кто-то учился накладывать швы, а кто-то проводил сердечно-легочную реанимацию. Каждую команду сопровождали студенты, которые уже учатся в техникумах и колледжах.

Мастер-классы на площадке проводили представители Дмитровского рыбохозяйственного технологического института, Сергиево-Посадского колледжа, Дмитровского техникума и его дубненского подразделения. Свои направления представили крупнейшие компании наукограда, в том числе «Промтех-Дубна», Дубненский машиностроительный завод имени Федорова, ПСК «Фарма»,

Посетил фестиваль и глава Дубны Максим Тихомиров. Он наградил участников регионального этапа чемпионата «Профессионалы». Победители будут представлять городской округ и Подмосковье на всероссийском этапе. После торжественного открытия фестиваля руководитель муниципалитета, пообщался со школьниками и студентами.

«Фестиваль нацелен на помощь ребятам. Уверен, это поможет определиться с будущей профессией, взвесить все за и против», — отметил Максим

Тихомиров.