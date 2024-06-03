Фестиваль профессий прошел в парке «Кривякино» в Воскресенске

В парках Воскресенска прошло общеобластное мероприятие «Город профессий», посвященное Международному дню защиты детей. Гостей знакомили с разными профессиями и угощали мороженым и сладкой ватой.

В первый день лета в парке усадьбы «Кривякино» состоялся праздник в честь Дня защиты детей. На мероприятии «Город профессий» юные жители Воскресенска познакомились с профессиями хореографа, страхового агента, художника, программиста, ювелира, строителя, ортопеда, мастера маникюра, финансиста и мастера штукатурного дела.

Главную площадь парка украшала выставка детских работ на тему профессий. На главной сцене специалисты Дворца культуры «Химик» провели музыкально-игровую программу. Детские песни исполняли юные вокалисты творческого объединения «Гамма». На станции «Территория безопасности» можно было сфотографироваться за рулем настоящего мотоцикла Госавтоинспекции. Всех гостей парка угощали мороженым и сладкой ватой.

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